توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ومديرية الصحة والسكان

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، مثل الجامعة الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري.

فيما مثلت المديرية الدكتورة كريمة حامد محمد وكيل وزارة الصحة، بحضور كل من الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، والدكتور إيهاب يوسف بدير منسق عام إدارة الأزمة، ومدير إدارة المعلومات واتخاذ القرار، والدكتور علاء أحمد علي غفير مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إيهاب هيكل مدير عام مستشفى سوهاج العام.

وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك بين كلية الطب بالجامعة والمديرية.

وأشار إلى أن بنود البروتوكول تنص على تلبية كلية الطب احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والمراكز المتميزة للأمومة، والطفولة التابعة لمديرية الصحة والسكان بسوهاج، وذلك من خلال توفير أعضاء هيئة التدريس في جميع التخصصات بمقابل مادي لليوم الواحد، إلى جانب التزام أعضاء هيئة التدريس باللوائح والقوانين الداخلية لهذه المستشفيات والمراكز.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد، أن البروتوكول سيساهم في تدريب الأطباء المقيمين وأطباء الزمالة المصرية.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير الإقامة والإعاشة وبدل انتقال مناسب للطبيب المتعاقد حال أداء العمل وفقاً للبروتوكول الموقع، مع التزام الأطباء بالقوانين واللوائح الداخلية للمنشآت الصحية المتعاقدين للعمل بها بالعيادات والأقسام الداخلية والرعاية المركزة، وغيرها مما تستوجبه الضرورة والاستدعاءات الطارئة.