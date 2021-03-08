ولايات ألمانية تخفف من قيود فيروس كورونا

تعتزم معظم الولايات الاتحادية الألمانية البالغ عددها 16 ولاية اليوم الاثنين تخفيف القيود الفردية لاحتواء جائحة فيروس كورونا بينما يجري ببطء نشر اختبارات مجانية سريعة.

وسيجري، من بين أمور أخرى، تخفيف القيود الصارمة في السابق على الاتصالات االخاصة. وفي العديد من الأماكن، يُسمح الآن بالتجمعات الخاصة بين أفراد الأسرة مع أسرة أخرى، ولكنها تقتصر على خمسة أشخاص كحد أقصى بالإضافة إلى الأطفال.

وفي الوقت نفسه، يُسمح بإعادة فتح المكتبات ومحلات الزهور والحدائق المركزية في معظم المناطق، ما لم تكن مفتوحة بالفعل.

ويسمح لتجار التجزئة في العديد من الأماكن بترتيب مواعيد التسوق في وجود عدد محدود من العملاء.

وقد يسمح في بعض المناطق التي يوجد بها أقل من 50 إصابة جديدة في الأسبوع لكل 100 الف نسمة لتجار التجزئة بفتح أبوابها دون تحديد مواعيد.

وتمول الحكومة الاتحادية بالتوازي مع ذلك حاليا إجراء اختبار مجاني سريع لفيروس كورونا أسبوعيا على الأقل لكل مواطن.

وتتحمل الولايات مسؤولية توفير الاختبارات، والتي لن تكون متاحة في كل مكان اعتبارا من اليوم الاثنين.

ولإجراء الاختبارات السريعة، يقوم الموظفون المدربون - على سبيل المثال في الصيدليات أو مراكز الاختبار - بإدخال مسحات قطنية في عمق الأنف أو الحلق.

ويختلف الوضع مع الاختبارات الذاتية، والتي تتوفر في السوق منذ يوم السبت، حيث يمكن للفرد أخذ العينة بنفسه كما لا يلزم أخذها بعمق من الأنف.