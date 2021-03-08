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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين، تسجيل 379 حالة وفاة و10253 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية"، عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 89473 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى أربعة ملايين و 333029 إصابة.

وتماثل 10322 للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى ثلاثة ملايين و922246 حالة.

وتسجل روسيا منذ بداية العام تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي.