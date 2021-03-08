الجزائر تشارك بالاجتماع الوزاري لمجموعة الاتحاد الإفريقي لدعم مالي

شارك وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الاثنين، خلال زيارته الحالية لتوجو في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتحاد الأفريقي لدعم مالي.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فقد تناول الاجتماع مدى تنفيذ الأولويات الواردة في خطة العمل التي اعتمدتها مؤخرا السلطات الانتقالية في مالي، بالإضافة إلى تقييم حصيلة تطبيق اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وقال البيان إن بوقدوم استعرض في كلمته التقدم الذي أحرزته الأطراف المالية، مشيرا إلى الدعم متعدد الأوجه الذي تقدمه الجزائر من أجل عودة الاستقرار في هذا البلد الجار.

وأجمع المشاركون على الإشادة بدور الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق (CSA)، ورحبوا بشكل خاص بعقد الاجتماع الخامس رفيع المستوى للجنة متابعة الاتفاق (CSA) في كيدال لأول مرة منذ سنة 2015 ، مع التأكيد على ميزة هذه المبادرة وإمكاناتها الواعدة من حيث تعزيز ديناميكية جديدة للسلام والمصالحة في هذا البلد، كما تم إدراج هذا الموقف ضمن النتائج التي توصل إليها هذا الاجتماع.

يذكر أن بوقدوم التقى على هامش الاجتماع، بنظرائه من مالي وجامبيا وبوركينا فاسو وغانا بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيكواس، إذ تناولت تلك المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في خدمة السلام والاستقرار في المنطقة.