إيران: سبيل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي يكمن في رفع كامل الحظر عن طهران

قال عباس عراقجي، مساعد وزير خارجية إيران للشؤون السياسية إن "السبيل الوحيد" لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي يكمن في رفع كامل الحظر عن إيران.

وخلال لقائه المبعوثة النرويجية الخاصة إلى العراق وسوريا هرالد استاد التي تزور طهران حاليا، أكد عراقجي "استعداد طهران لمواصلة التعاون الثنائي مع النرويج فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية".

وشدد على أن "أمن واستقرار المناطق المجاورة لإيران يحظى بأهمية كبيرة، وإيران لن تدخر جهدا في هذا الخصوص، وقد سبق لها أن قامت بدور كبير تلبية لدعوة حكومتي العراق وسوريا لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في كلا البلدين".

وفيما يتعلق بالملف النووي لبلاده، أكد عراقجي أنه "لو كانت الولايات المتحدة جادة في ما تدعيه بشأن العودة الى الاتفاق، فإن السبيل الوحيد إلى ذلك سهل ويكمن في رفع كامل الحظر عن إيران" مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية وكما أعلنت على أعلى المستويات، ستعود إلى كافة تعهداتها المنصوصة ضمن الاتفاق وذلك بعد التحقق من صدقية الإجراءات الأمريكية".