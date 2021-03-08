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الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات التي استهدفت السعودية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 6:50 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 6:50 م

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية والتي تنطوي على استهداف للمدنيين والمنشآت المدنية.

وذكرت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، أنها تستنكر بشدة أي اعتداء يطال المدنيين والأهداف المدنية في السعودية "أو في أي مكان آخر".

وأشارت إلى أنها تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم التصعيد وتجنيب المدنيين المخاطر والحروب مع التشديد على احترام كافة القوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تعرضت في الآونة الأخيرة لسلسلة من الاعتداءات إرهابية بصورة متواصلة من قبل ميليشيا الحوثي اليمنية، بواسطة طائرات من دون طيار وصواريخ باليستية استهدفت مناطق مدنية ومؤسسات حيوية في السعودية من بينها مواقع منشآت الطاقة التابعة لشركة أرامكو.

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