نيفين جامع: نرغب في تطبيق برنامج للتنمية يستحوذ على رضا المصدرين

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الوزارة كانت حريصة على التواصل مع جميع المجالس التصديرية قبل استعراض برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد على دولة رئيس الوزراء.



وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن الوزارة ترغب في تطبيق برنامج يستحوذ على رضا المصدرين، إضافة إلى وضع مزايا جديدة تختص بها محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وكذا صادرات الدولة لإفريقيا.



وأكدت أن الدولة تريد الوصول بالصادرات إلى 100 مليار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذاكرة أن الدولة تحتاج إلى معدلات نمو بشكل سنوي للوصول إلى هذا الرقم، فضلًا عن وجود تصنيع محلي بجودة عالية.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاثنين، اجتماعًا، لاستعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.