كشف عصام سالم المتحدث الرسمي للزمالك حقيقة توقيع عقوبة على النجم المغربي أشرف بن شرقي بعد انفعاله على قرار تبديله في مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

قال متحدث الزمالك اليوم الإثنين في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" ما تردد غير صحيح لم نوقع عقوبة على بن شرقي، اللاعب اعتذر وكان حريصًا بعد نهاية المباراة مباشرة وفي المطار على مقابلة الصحفيية المرافقين للبعثة للتأكيد لهم حسن علاقته مع باتشيكو واحترامه لقرارات المدرب وأن ماحدث كان نرفزة ملعب ليس أكثر، ولا توجد مشاكل في أوضة اللبس".

وأشار المتحدث الرسمي للزمالك، أن مشكلة الحراس أبوجبل وجنش وعواد انتهت بعدما تم احتواء الموقف لمصلحة الفريق، وأحقية من يشارك هو قرار خاص بالمدرب.

وتعقد موقف تأهل الزمالك من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة في تونس أمام الترجي بنتيجة 3 - 1 ، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بمجموعته بنقطتين ويأتي خلفه مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط والترجي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط، وتونجيت السنغالى في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء الخميس المقبل، بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.