يعتبر اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس، ويهدف لتكريم النساء والتذكير بدورهن في المجتمع، دليلًا واضحًا على سعي الدول ومنظمات حقوق الإنسان لحماية المرأة ومنحها حقوقها، لكن حتى الآن، مازالت الفتيات تتعرضن للخطر في بعض البلدان، مثل نيجيريا التي يتم فيها إجبار نسبة من الشابات على الزواج والإنجاب في سن صغير.

قال مايكل كونوجي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة لاجوس بنيجيريا، إن البلاد لديها أكثر من 23 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و19 عامًا، وتستقبل 145 طفلًا لكل 1000 فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا، بشكل سنوي، وهذا يعني أن العديد من الفتيات تصبحن أمهات دون إعداد كاف سواء صحيًا أو نفسيًا، مما يعرضهن لعدم الاستقرار الزوجي والخطر الصحي والضرر النفسي والحرمان من التعليم، وهذا ما توصلت إليه دراسة صدرت حديثًا عن الجامعة تهدف لمساعدة نيجيريا في وضع سياسات تحمي الفتيات من الزواج المبكر.

وأضاف أن نتائج الدراسة، كشفت أنه على الرغم من قوانين نيجيريا التي تعتبر الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، أطفالًا دون سن الرشد والزواج، إلا أن أكثر من 40% من الفتيات النيجيريات تقعن ضحايا لزواج الأطفال، حيث إن هذه الممارسة ما زالت منتشرة في بعض المناطق، وفق ما نشره موقع "ذا كونفرزيشن" الأسترالي.

وأوضح أنه يتم إجبار الفتيات من سن 13 عاما على الزواج من الرجال، كزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، ويتم تبرير ذلك بأسباب عديدة، منها أنه أمر ديني، وعلى الجانب الآخر، يتم اختطاف فتيات والاحتفاظ بهن كعبيد لممارسة الجنس معهن، ويحدث هذا على يد الإرهابيين والمجرمين، وينتج عنه إنجاب أطفال.

وأشار إلى أن المستوى الثقافي والاجتماعي يتحكم أيضًا في زواج الفتيات دون السن القانوني، حيث أن الزواج منتشر في المناطق الشمالية الغربية مقارنة بالشمالية الشرقية، وذلك لأن المناطق الشرقية يتميز سكانها بالمستوى الثقافي والاجتماعي المرتفع؛ لهذا يلتزمون أكثر بالأعراف والقوانين والتعليم الإسلامي، وعلى عكس سكان الجهة الأخرى، الذين يعانون إلى حد ما من الفقر وانخفاض مستوى التعليم.

وأكد أن الفقر من أكثر العوامل التي تزيد من زواج الفتيات مبكرًا في المناطق الشمالية الشرقية، حيث إن الآباء الفقراء يحاولون تزويج الفتيات للتخلص من عبء المصاريف والتربية وللحصول على المهر.