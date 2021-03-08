 تراجع عائدات الخطوط التونسية بنسبة 70 % في 2020 بسبب كورونا - بوابة الشروق
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تراجع عائدات الخطوط التونسية بنسبة 70 % في 2020 بسبب كورونا

الطيران التونسي - ارشيفية
الطيران التونسي - ارشيفية
تونس - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 8:57 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 8:57 م
تراجعت عائدات شركة الخطوط التونسية بنسبة 70 بالمئة عام 2020 تحت وطأة وباء كورونا، بحسب ما كشف وزير النقل معز شقشوق اليوم الاثنين.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن الوزير خلال حضوره جلسة استماع في البرلمان، اضطرار الشركة الى إغلاق عدد من المكاتب الخارجية وتقليص عدد العمال لمجابهة الأزمة.

وتعاني الشركة من أزمة مالية وإدارية متفاقمة منذ سنوات وخلافات بين الحكومة والنقابات بشأن خطط اصلاحها بجانب مصير العدد الكبير من العمال الزائد عن الاحتياجات الحقيقية للناقلة الوطنية.
وضاعفت الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا من خسائر الشركة في 2020.

وقال شقشوق إنه من المتوقع ان تبلغ خسائر الخطوط التونسية المتراكمة من 2010 إلى 2020، حوالي 8ر1 مليار دينار (حوالي 653 مليون دولار).

ونقلت وكالة الانباء التونسية عن الوزير قوله إن عدم توفر السيولة للخطوط التونسية تسبب في تأخر تسليم 5 طائرات تصنعها شركة "ايرباص"، مضيفا أن "لجنة ستتوجه الى مقر الشركة بتولوز الفرنسية من أجل التفاوض على تأخير آجال التسليم".

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