قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن «سيستم» الامتحانات عبارة عن مجموعة عناصر يتم من خلالها تلقي الخدمة، موضحًا أن البنية المعلوماتية واحدة من عناصره.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد: «سيستم الامتحانات يعمل بكفاءة حاليًا»، مؤكدًا أنه تم إجراء الامتحانات في بيئة معلوماتية جيدة وذو كفاءة عالية.

وأوضح أن الأزمة جاءت بسبب قلة القنوات المتاحة للخوادم العاملة على النظام، مضيفًا أنه تواصل مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتمت مساعدة العاملين بالوزارة في حل الأزمة.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه كان هناك جهد خارق وعمل جيد في بناء المنظومة التعليمة عن بعد، لافتًا إلى تدارك تعثرات الساعات الأولى من الامتحانات.