محافظ الإسكندرية: تحصيل مليوني جنيه غرامات من حملات إزالة التعديات

استعرض محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، في بيان له اليوم الإثنين، ما تم في حملات إزالة التعديات والمخالفات على مستوى الأحياء، والتي تابع تنفيذها اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء وتحت إشراف معاوني المحافظ، والجهات المعنية.

وأسفرت عن 2 مليون و320 ألف جنيه قيمة الغرامات المتحصلة من حملات إزالة التعديات، وحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتبين من خلال البيان، أنه في الحملات المنفذة على مستوى الأحياء في الفترة من أغسطس 2020 إلى يناير 2021، تم التحفظ على 25 ألف حالة إشغال طريق، والتحفظ على عدد 130 طائرة ورقية، وغلق 262 سنترًا تعليميًا، والتحفظ على 176 عربات الطعام، والتعامل مع 2000 حالة كلاب ضالة، وضبط 477 حالة مكبرات صوت.

كما تم غلق 475 محلًا مخالفًا، وغلق 289 مقهى، وتوجيه 295 إنذار للمقاهي، والتحفظ على 19 ألف حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تنفيذ 165 قرار إزالة، وتنفيذ عدد 416 قرار إزالة فورية.

وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة حوالي 720 ألف جنيه.

وعلى صعيد آخر؛ شملت حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، خلال الفترة من يناير 2021 وحتى مارس 2021 على مستوى الأحياء، إجمالي 6009 محاضر للأفراد الغير ملتزمين بارتداء الكمامات، و586 محضرًا للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية.

وبلغ إجمالي الغرامات المتحصلة من تلك المحاضر مليون و600 ألف جنيه، وتم فض 125 سوقًا مخالفًا، وفض 78 حفل زفاف.