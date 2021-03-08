وصول دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي إلى غينيا

وصلت إلى غينيا مساء اليوم الأحد شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا المستجد، حسبما أوردت السفارة الروسية لدى كوناكري.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية أن السفير الروسي لدى غينيا، فاديم رازوموفسكي، شارك في مراسم تقديم اللقاح إلى ممثلي جمهورية غينيا في مطار كوناكري، والتي حضرها أيضا كل من وزير النقل والمواصلات محمد كيتا والمدير العام لوكالة السلامة الصحية ساكوبا كيتا.

وأصبحت غينيا أول دولة إفريقية جنوبي الصحراء تبدأ استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي. وفي 16 يناير تلقاه رئيس الجمهورية ألفا كوندي البالغ 82 عاما من عمره، كما خضع أعضاء حكومة الجمهورية للتطعيم به أيضا.

وفي يناير الماضي وصلت الدفعة التجريبية من اللقاح الروسي إلى غينيا، حيث وافقت وكالة الأدوية الوطنية على استخدامه.

وسجلت في غينيا منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن 16420 إصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس، توفيت منها 93 حالة.