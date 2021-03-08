 وكالة أنباء السودان: الحكومة الإثيوبية قدمت دعمًا لوجستيًا لقوات «جوزيف توكا» بالنيل الأزرق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة أنباء السودان: الحكومة الإثيوبية قدمت دعمًا لوجستيًا لقوات «جوزيف توكا» بالنيل الأزرق

أبي أحمد
أبي أحمد
أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 5:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 5:05 ص

 ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الحكومة الإثيوبية قدمت دعمًا لوجستيًا لقوات "جوزيف توكا" بالنيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان) عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال.
وأضافت "سونا"، مساء اليوم الأحد، أن هذا الدعم وصل إلى منطقة "يابوس" بتاريخ 27 فبراير الماضي، وكان في استقبال الدعم القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته.
وأشارت "سونا" إلى أن الحكومة الإثيوبية تهدف إلى استخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك (جنوب جمهورية السودان) بإسناد مدفعي إثيوبي، وذلك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية.

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