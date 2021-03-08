حاكم نيويورك يؤكد أنه لن يستقيل رغم ظهور مزاعم جديدة بسوء السلوك مع النساء

ظل حاكم نيويورك أندرو كومو متحديًا فى مواجهة الدعوات المتزايدة لاستقالته، قائلاً إنه لن يترك وظيفته بسبب "مزاعم" بسوء السلوك مع النساء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن كومو قوله اليوم الأحد في اتصال هاتفي مع الصحفيين "لن أستقيل بسبب مزاعم.. من المستحيل أن أستقيل".

ويواجه كومو، وهو ديمقراطي يتولى المنصب لولاية ثالثة، الآن مزاعم بإساءة السلوك من خمس نساء، بعد اتهامات جديدة من اثنتين أخريين من مساعداته له خلال عطلة نهاية الأسبوع في صحيفتي واشنطن بوست ووول ستريت جورنال. وقال الحاكم إنه سيسمح للمدعيه العامة ليتيسيا جيمس بإكمال تحقيقها وحث الآخرين على الانتظار قبل إصدار الحكم.

وكرر الحاكم تصريحه الذى أدلى به في الأسبوع الماضي أن لكل امرأة الحق في التقدم.

لكن بينما اعتذر كومو عن سلوكه مع النساء الأخريات والذي اعتبر أنه "أسيء فهمه"، نفى بشكل قاطع مزاعم المساعدة الصحفية كارين هينتون واعتبر أنها "غير صحيحة"..

وأشار كومو إلى أنها كانت "خصمًا سياسيًا منذ فترة طويلة". وقالت هينتون إن الحاكم عانقها في غرفة فندق عام 2000.