تبدأ إحدى محاكم الاستئناف في فرنسا، اليوم الاثنين، إعادة النظر في قضية ضد مجموعة يو.بي.إس المصرفية السويسرية العملاقة والمتهمة فيها المجموعة بمساعدة عملائها على التهرب من الضرئب.

كانت إحدى المحاكم الفرنسية قد أصدرت قبل عامين حكما بتغريم يو.بي.إس أكثر من 7ر3 مليار يورو (4ر4 مليار دولار) بسبب هذه الاتهامات.

من ناحيتها قدمت المجموعة السويسرية استئنافا على الحكم وقالت إنها دائما ترفض اتهامها بارتكاب أي مخالفات جنائية.

وبحسب الحكم الأولي الصادر منذ عامين، فإن يو.بي.إس ساعدت مجموعة من الأثرياء الفرنسيين في إخفاء ثرواتهم الحقيقية عن السلطات الضريبية من خلال وضع هذه الثروات في حسابات مصرفية سويسرية سرية.