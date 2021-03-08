إسلام عيسى لاعب شهر فبراير في بيراميدز

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توج إسلام عيسى صانع ألعاب فريق بيراميدز، بجائزة لاعب شهر فبراير، بعد أدائه الرائع خلال الفترة الماضية.

وجاء اختيار إسلام عيسى لاعب شهر فبراير باختيار من لاعبي الفريق، ليحصد لقب لاعب الشهر، بعد أداء رائع قدمه في شهر فبراير وتسجيل هدفين في شباك راسينج كلوب أبيدجان في الكونفدرالية بمباراة الذهاب وصنع الهدف الثاني للفريق في شباك أسوان بالدوري الممتاز.

ومنح ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز إسلام عيسى هدية لاعب الشهر في صفوف النادي، متمنيا له التوفيق والاستمرار في تحقيق الانتصارات المتتالية محليا وقاريا.