نقاش حول دور الأنشطة الثقافية في الرواج السياحي بالإسكندرية بمركز الحرية للإبداع

شارك محمد سعد، مدير عام الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالإسكندرية، في ندوة تحت عنوان "دور الأنشطة الثقافية في الرواج السياحي بالإسكندرية"، تم عقدها اليوم الأحد، بمركز الحرية للإبداع، وذلك بحضور إبراهيم عبدالله، وممدوح محمدي، رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق وأمين عام الاتحاد العالمي لعمال السياحة وحازم أبو السعود نقيب المرشدين السياحية بالإسكندرية.

وتم خلال الندوة عرض أهم المقومات السياحية بالمحافظة، حيث استعرض محمد سعد امتلاك محافظة الإسكندرية للعديد من مقومات الجذب الأثرية والمتاحف، بالإضافة لإقامة العديد من الفعاليات الثقافية على مدار العام والتي تتنوع ما بين مهرجانات سينمائية وموسيقية وكذلك وجود العديد من المراكز الثقافية التي تعمل على إثراء تلك الفعاليات مثل مكتبة الإسكندرية والمراكز الثقافية وقصور الثقافة.

وأكد ضرورة التعاون بين كافة الجهات الحكومية السياحية لدفع الحركة السياحية بالمحافظة للوصول بالإسكندرية للمكانة السياحية التي تستحقها.

كما أشاد ممدوح محمدي، بالدور الكبير للدولة في دعم العاملين بالقطاع السياحي جراء أزمة كورونا والذي يعتبر مثال يحتذي به، فيما أكد نقيب المرشدين السياحين، حازم أبو السعود، أهمية السياحة الثقافية بالاسكندرية وضرورة نشر الوعي السياحي بين المواطنين، مشيدا بتجربة الهيئة الإقليمية في هذا المجال.

وتم خلال الندوة عرض فيديو يوضح المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة وآخر المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في دعم الحركة السياحية بها.