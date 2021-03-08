يلاحظ البعض ظهور رائحة كريهة في فم القطة بشكل مفاجئ، على الرغم من الاهتمام بنظافتها وتقديم طعام مطهو جيدًا لها، فما هو سبب الرائحة؟

بمجرد ظهور رائحة كريهة في فم القطط، فهذا يعني أنها تعاني من مشكلة صحية، ويجب أن تخضع للكشف الطبي للحصول على العلاج المناسب.

ومن أكثر الأشياء التي تتسبب في رائحة الفم الكريهة، مشاكل الأسنان، وهذا السبب شائع، مثل التسوس أو تراكم الجير، وأمراض الكلى، وعند الإصابة بها، فإنها تتسبب في صدور رائحة تشبه الأمونيا من فم القطة، بحسب مؤسسة "بي دي إس ايه" البريطانية التي تقدم علاج مجاني للحيوانات الأليفة.

وقد تكون الرائحة الكريهة صادرة نتيجة وجود طعام عالق في فم أو حلق القطة، وفي هذه الحالة سيلاحظ صاحب القطة أنها تخدش فمها ووجهها كثيرًا في محاولة منها للتخلص من الطعام.

كما يمكن أن تظهر الرائحة بسبب إصابة القطة بالتهابات في مجري الهواء، أو داء السكري أو مشاكل في الأمعاء، مثل العدوى أو الانسداد، ويصاحب ذلك قئ أو إسهال مع قلة النشاط وعدم الرغبة في تناول الطعام.

وتعد أمراض الكبد، من أسباب الرائحة السيئة، ويمكن التعرف على هذا السبب بسهولة، لأن الرائحة في هذه الحالة تشبه العفن، وقد تكون أيضًا ناتجة عن إصابة القطة بسرطان الفم.

ويجب نقل القطة للعيادة البيطرية على الفور إذا ظهرت عليها أعراض معينة خلال وجود رائحة فم كريهة، مثل السيلان المفرط أو فقدان الوزن أو رفض الطعام أو مواجهة صعوبة عند تناوله أو بلعه، أو الخمول.