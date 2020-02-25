باكستان: 1592 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة



أعلنت باكستان تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة ، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألفا و227 حالة اليوم الاثنين.



وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1592 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 592 ألفا و100 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.



وما زال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.



وأجرت باكستان حتى الآن تسعة ملايين و246 ألفا و827 اختبارا للكشف عن الفيروس، من بينها 34 ألفا و347 في الساعات الـ24 الماضية.



وتعافي 560 ألفا و458 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1609 مريضا في حالة حرجة.