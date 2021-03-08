المحكمة الأمريكية العليا ترفض آخر طعون ترامب على نتيجة الانتخابات

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، آخر الطعون التي قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات.

وسعى ترامب إلى الطعن في نتيجة الانتخابات في ولاية ويسكونسن، لكن المحكمة العليا رفضت النظر في القضية، وفقا لتقارير إعلامية اليوم الاثنين.

وقال فريق حملة ترامب الانتخابية إنه أراد أن يُعلن أن التصويت في ويسكونسن غير دستوري وباطل، مدعيا أنه كانت هناك انتهاكات قانونية عديدة.

ومن خلال الدعوى القضائية، كانت حملة ترامب تسعى إلى إلغاء فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ويسكونسن، على الرغم من أن فوز ترامب في الولاية لن يغير من نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ورفعت حملة ترامب عشرات الدعاوى القضائية في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات، دون أي دليل على اتهاماتهم بالتزوير. وقد رفضتها محاكم عديدة، بما فيها المحكمة العليا.

ويشغل الرئيس الحالي بايدن منصبه منذ 20 يناير الماضي.