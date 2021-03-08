كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز 116 مليون وإعطاء 304 ملايين جرعة لقاح

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 8ر116 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لنحو 3ر304 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 116 مليونا و849 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 1ر66 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و593 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 3ر304 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم اعطاؤها، تليها الصين ثم دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة ثم المملكة المتحدة والهند والبرازيل وتركيا وإسرائيل وروسيا وألمانيا والإمارات وفرنسا، ولا يعكس عدد الجرعات الموزعة نسبة الملقحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.