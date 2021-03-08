تحرير 20 محضر إشغال طريق بحي غرب المنيا

أكد وليد فرحات، رئيس حي غرب المنيا، أنه ولليوم الثاني على التوالي وأثناء تنفيذ حملة رفع الإشغالات ومتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية تم تحرير 20 محضر إشغال طريق ومخالفة للإجراءات الاحترازية، وذلك بهدف الحفاظ على حرم الطريق العام وفتح الطريق أمام المواطنين وتيسير حركة المرور.

كما تمت إزالة عدد من المطبات العشوائية ومصدات حديد بشوارع الحي أمام العمارات والمنازل تمنع ركن السيارات.

بدوره وجه رئيس مركز ومدينة المنيا، العميد محمد صلاح أبو كريشة، باستمرار ودورية شن حملات لرفع الإشغالات ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، وللحد من أي مسببات لانتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا، وذلك بالعمل جنبًا إلى جنب مع تكثيف حملات النظافة، ورفع التجمعات من شوارع الحي، وتحرير محاضر لأي مخالفات يتم رصدها بشوارع الحي.

هذا وقال رمضان جمال رئيس حي غرب، أن حملة اليوم الإثنين، تم تنفيذها بشوارع ابن الفارض وشارع الحكيم، وبعض من الشوارع الأخرى بنطاق الحي.

وتابع رئيس المدينة، أنه تم رفع والتحفظ على جميع أنواع إشغالات الطريق التي تحتل أرصفة الشوارع العامة، ومراجعة تراخيص المحال التجارية، بالإضافة إلى إزالة إشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال مرورهم، وتنقلهم من وإلى أعمالهم ومنازلهم و حظر الإدوات والمعدات بالمقاهي والمحلات والمطاعم التي تخالف ضوابط وقرارات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مثل الشيش أو الأطباق المعدن أو الصيني.

وناشد رئيس المدينة أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطرق، مؤكدًا مواصلة رفع كفاءة الشوارع والطرق.