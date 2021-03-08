حقن أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا في تركيا



أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، أن أكثر من عشرة ملايين شخص في البلاد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا.



وتلقى نحو 6. 7 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد للفيروس حتى الآن، فيما حصل 4. 2 مليون على الجرعة الثانية أيضا.



وإجمالا، سجلت تركيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 84 مليون نسمة، ما يقرب من 8. 2 مليون إصابة بفيروس كورونا ونحو 29 ألف حالة وفاة لها علاقة بالفيروس منذ رصده بالبلاد.



وانطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في منتصف يناير، باستخدام اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية.