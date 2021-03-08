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‏المغرب: تلقيح نحو 4 ملايين شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 8:35 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 8:35 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 3961941 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 48326 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما تلقى 651351 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

وكان المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية الأيام القليلة الماضية إجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 إلى 18 عاما و أيضا المسئولين الإدارين والتربوين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس كورونا قبل خروج الوضع عن السيطرة.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير الماضي للفئة العمرية من 60 إلى 64 عاما في إطار توسيع دائرة التلقيح.

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