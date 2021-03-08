 ضبط 38 طن زيوت وشحوم مجهولة المصدر فى مخزن بالإسكندرية - بوابة الشروق
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ضبط 38 طن زيوت وشحوم مجهولة المصدر فى مخزن بالإسكندرية

هدي الساعاتي
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 3:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 3:35 ص

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، حملة مكبرة من خلال إدارة التجارة الداخلية وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حيث تمكنت من ضبط مخزن للزيوت والشحوم بمنطقة مرغم بالعامرية بدون ترخيص.

 وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، إلى أن الحملة قامت بالتحفظ على 38 طنا و800 كيلو زيوت وشحوم سيارات بداخل براميل غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر، تمهيدا لإعادة تعبئتها لطرحها بالأسواق، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على جهات التحقيق. 

 

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