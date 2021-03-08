اتفاق تعاون بين موديرنا وباكستر لتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا

اتفقت شركتا الأدوية الأمريكيتان موديرنا وباكستر إنترناشيونال على تصنيع ما يتراوح بين 60 و90 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته موديرنا في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه سيتم تصنيع جرعات اللقاح في مصنع باكستر في مدينة بلومينجتون بولاية إنديانا الأمريكية.

وأضافت أن الاتفاق يتضمن أيضا قيام باكستر بتقديم خدمة التعبئة للجرعات المنتجة في مصنعها.

كانت موديرنا قد ذكرت في أواخر الشهر الماضي إنها تعتزم زيادة إنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وستزيد الشركة من قدرتها في محاولة لإنتاج حوالي 4ر1 مليار جرعة من اللقاح بحلول عام 2022، وتعمل على إنتاج ما يصل إلى مليار جرعة هذا العام.

وقال ستيفاني بانسل ، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ، في بيان: "نعتقد من خلال مناقشاتنا مع الحكومات في جميع أنحاء العالم أنه سيستمر الطلب الكبير على لقاحنا المضاد لكوفيد 19، وملتزمون الآن بزيادة قدرتنا التصنيعية ماديا".

وشحنت موديرنا حتى نهاية شباط/فبراير الماضي أكثر من 60 مليون جرعة من اللقاح على مستوى العالم، منها نحو 55 مليون جرعة ذهبت لحكومة الولايات المتحدة.