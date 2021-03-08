شركات الاتصالات تضغط لعقد مؤتمر ومعرض برشلونة الدولي في يونيو المقبل

تعتزم شركات صناعة الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات عقد مؤتمرها الدولي السنوي في مدينة برشلونة الإسبانية مع السماح بحضور أكثر من 50 ألف شخص للمؤتمر والمعرض، بعد أن تم إلغاء دورته العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد الدولي لشبكات الهاتف المحمول "جي.إس.إم.أيه" أن أي شخص سيحضر المؤتمر والمعرض سيحمل شهادة تحليل فيروس كورونا المستجد تثبت خلوه من المرض، ثم يتم إجراء تحليل له بعد 72 ساعة. كما سيتم نشر مراكز الاختبارات السريعة للكشف عن الفيروس في مختلف أنحاء المعرض.

كما تشمل الإجراءات الإضافية المقترح تطبيقها في أكبر تجمع لشركات معدات الاتصالات في أوروبا استخدام تطبيق جديد لتتبع المخالطات عبر الأجهزة المحمولة ومراقبة معدلات الإشغال في قاعات المعرض بشكل مباشرة وتحسين أنظمة تكييف الهواء وزيادة أفراد الخدمات الطبية المتواجدين في الموقع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستيفاني لينش حبيب مديرة التسويق في اتحاد شركات الاتصالات قولها في مقابلة اليوم الاثنين "نعتقد أنه يمكن تواجد ما بين 45 و50 ألف شخص للمعرض كما هو الحال اليوم"، مضيفة أنه من المتوقع أن يكون اهتمام الزوار بالمعرض قويا.

وقالت حبيب إن "حوالي 80% من أكبر 100 عميل لدينا التزموا بالمشاركة لمدة ثلاث سنوات عند إلغاء دورة العام الماضي".

يذكر أن مؤتمر ومعرض برشلونة الدولي للاتصالات المحمولة جذب في 2019 حوالي 109 آلاف زائر من 198 دولة. وكان إلغاؤه في العام الماضي واحدة من أكبر خسائر قطاع المعارض والمؤتمرات في أوروبا.