 التعاون الخليجي يدين محاولة استهداف المرافق النفطية بالسعودية - بوابة الشروق
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التعاون الخليجي يدين محاولة استهداف المرافق النفطية بالسعودية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 9:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 9:58 ص

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، اليوم محاولة الاعتداء التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالظهران السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحجرف أكد أن الاعتداءين لا يستهدفان أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وجدد الأمين العام وقوف دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة، انطلاقاً من أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، مؤكداً دعم دول المجلس لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.


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