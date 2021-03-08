يُظهر مقترح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم النساء، أن الاستثمار الشهري بنسبة 0.07% من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية، أو ما يعادل 51 مليار دولار (مقوماً حسب تكافؤ القوة الشرائية)، يوفر استقرار مالي لنحو 613 مليون امرأة في سن العمل يعشن تحت خط الفقر، كونه يوفر لهن الدخل الضروري، ويخفف من الضغوط الاقتصادية اليومية.



وكان تقرير جديد أصدره البرنامج هذا الأسبوع مواكبة للاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يُحتفل به اليوم تحت عنوان "النساء ودورهن القيادي: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم تسوده جائحة كوفيد-19"، يقترح توجيه التدابير المعنية بتوفير الدخل الأساسي المؤقت خصيصاً إلى مئات الملايين من النساء في البلدان النامية في العالم.



وقال آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "يمكن للحكومات أن تتخذ إجراءات ذات أثر مباشر في التو والحال من خلال إعادة توجيه 0.07 % فقط من ناتجها المحلي الإجمالي كل شهر مباشرة إلى النساء اللاتي يعانين من ضغوط اجتماعية واقتصادية شديدة، لأن مثل هذا الدخل الأساسي الشهري من شأنه أن يضمن البقاء على قيد الحياة في هذه الأوقات غير المسبوقة".



وأضاف: "هذا الاستثمار الجيد الذي يستهدف النساء وعائلاتهن لن يساعد على امتصاص الصدمة التي سببتها الجائحة فحسب، بل إنه سيمكّن النساء من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن المال وسبل العيش وخيارات الحياة".



ولكن لا يجب النظر إلى مقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوفير الدخل الأساسي المؤقت كإجراء طارئ بوصفه إجراء موحد ومقيد يصلح في كافة الحالات، بل هو مقترح مرن يسمح بالتعديل والتدرج والتوسع في شبكة الأمان لتغطي فئات أكبر من المستحقين.



فعلى سبيل المثال، عند رفع عتبة الإعانة لتشمل خطوط الهشاشة، يمكن للمقترح أن يصل إلى 1.32 مليار امرأة بتكلفة 134 مليار دولار (مقوماً حسب تكافؤ القوة الشرائية)، أو 0.18 % من الناتج المحلي الإجمالي.



وفي حالة توسيع نطاقه ليشمل جميع النساء البالغ عددهن ملياري امرأة في جميع أنحاء العالم النامي، سيتكلف المقترح 231 مليار دولار (مقوماً حسب تكافؤ القوة الشرائية) أو 0.31% من الناتج المحلي الإجمالي.