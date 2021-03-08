محافظ سوهاج يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بمحافظة سوهاج بعد صدور قرار تعيين له من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بحضور حمدي مصطفى وكيل المديرية.

ورحب المحافظ بوكيل الوزارة الجديد، متمنيا له التوفيق في مهام عمله خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا ولجميع عناصر العملية التعليمية، والعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، لافتا إلى تقديم جميع الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بقطاع التعليم بسوهاج.