بريطانيا تعتزم تمديد السماح للمطاعم والمقاهي باستخدام الأرصفة

تعتزم الحكومة البريطانية تمديد السماح للمطاعم والمقاهي باستخدام الأرصفة الجانبية في وضع الموائد عليها لمدة عام آخر في إطار جهود الحكومة لدعم هذا القطاع الأشد تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال روبرت جنريك وزير الإسكان والمجتمعات والإدارة المحلية البريطاني في خطاب إلى رؤساء المجالس المحلية إنه سيتم العمل بالقواعد المؤقتة التي تسهل على المطاعم والمقاهي استخدام أجزاء من الشوارع والأرصفة لوضع الموائد للزبائن في الهواء الطلق حتى نهاية سبتمبر 2022.

وقال جنريك في الخطاب المؤرخ بيوم 5 مارس الحالي ونشره موقع الوزارة على الإنترنت اليوم الاثنين "في ضوء الأهمية المستمرة للمناطق المفتوحة في تقليل انتقال فيروس كورونا المستجد، نشجعكم بقوة على اتاحة تناول الوجبات في الهواء الطلبق والقيام بالتغييرات اللازمة في الشوارع الرئيسية والميادين والأماكن العامة بما يحقق أقصى قدر من الراحة للشركات والأفراد".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تمديد هذا الإجراء الذي ينتهي العمل به يوم 30 سبتمبر المقبل، يأتي في إطار مجموعة الإجراءات التي تستهدف دعم قطاع الفندقة والترفيه في الوقت الذي تستأنف فيه الحكومة فتح الأنشطة الاقتصادية بعد ثلاثة إغلاقات على المستوى الوطني في بريطانيا.

وكان وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك قد أعلن في الأسبوع الماضي تمديد إجراءات دعم الأنشطة الاقتصادية في البلاد بما في ذلك برنامج دعم أجور العاملين في الشركات الخاصة وخفض ضريبة المبيعات حتى نهاية سبتمبر المقبل.