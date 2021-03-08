المملكة المتحدة تسجل أول انخفاض في وفيات كورونا منذ أكتوبر

سجلت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، انخفاض الحصيلة اليومية في عدد الوفيات بين المصابين بفيروس "كورونا" المستجد منذ أكتوبر الماضي، بواقع 82 حالة وفاة.

نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن بيانات الحكومة، ارتفاع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في المملكة المتحدة منذ بداية تفشي الوباء إلى 124 ألفًا و501 حالة، وفقًا لإحصاء وزارة الصحة.

وتشهد بريطانيا انخفاضًا كبيرًا في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" خلال الأسابيع الأخيرة، ما ربطه مراقبون ببرنامج التطعيم المكثف الذي تنفذه الحكومة باستخدام اللقاحات المضادة للفيروس، فضلًا عن القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة على التجمعات.