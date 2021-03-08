باكستان تسجل 1592 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت باكستان 1592 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 592 ألفا و100 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين - بأنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و227 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 560 ألفا و458 شخصا، مشيرا إلى أنه يوجد 18 ألفا و415 حالة نشطة.