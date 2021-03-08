بابا الفاتيكان يغادر العراق بعد زيارة تاريخية

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غادر بغداد، صباح اليوم الاثنين، قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في ختام زيارة تاريخية للعراق.
وجرى توديع رسمي للبابا في مطار بغداد الدولي، وكان في مقدمة المودعين الرئيس العراقي برهم صالح وعقيلته، وعدد من كبار المسؤولين.