وزيرة البيئة: المرأة المصرية تمكنت من إثبات نفسها في المناصب التي تقلدتها

تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتهنئة للسيدة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، قائلة إن الدولة تشهد عصر ذهبي من تمكين السيدات.



وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم» الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الاثنين، إن المرأة المصرية تمكنت من إثبات نفسها في المناصب التي تقلدتها في مختلف المجالات، مشيرة إلى ضرورة انتهاز جميع النساء لهذه الفرصة التي أتاحتها القيادة السياسية.



وأضافت أن المرأة هي قلب وأساس عمليات التنمية، لافتة إلى الأدوار المختلفة التي تقوم بها السيدات في المجتمع سواء كأم أو أخت أو زوجة أو ابنة.



وتابعت: «المرأة بطبيعتها تستطيع أن تفي بأكثر من عمل في نفس الوقت»، مناشدة السيدات بتحقيق المزيد من الإنجازات ليكنّ قدوة للأجيال المقبلة من الشابات.



ويحتفل العالم في يوم الثامن من مارس كل عام، باليوم العالمي للمرأة؛ لتذكير المجتمعات المختلفة بأهمية دور المرأة، وضرورة تحقيق المساواة بينها وبين الرجل.





