 لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 78 موظفا في البحيرة للتحقيق - بوابة الشروق
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لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 78 موظفا في البحيرة للتحقيق

غادة الدسونسي
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 4:47 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 4:47 م

نفذت الوحدات المحلية بنطاق 3 مدن ومراكز بالبحيرة حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة لمتابعة الانضباط الإداري للعاملين بالمنشآت الحكومية.

وأسفرت الحملات عن إحالة 50 من العاملين بالمركز الطبي بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانون، و14 موظفًا من العاملين بالوحدة الصحية بقرية الشماسة برشيد  للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني.

كما تم إحالة 14 من العاملين بمستشفى إيتاي البارود؛ لتغيبهم وترك العمل بدون سند قانوني وعدم توقيع الانصراف.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمتابعة مدى الانضباط الإداري، وسير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية؛ لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة، ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين واستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

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