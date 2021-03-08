مجلس النواب الليبي يعلق جلسة منح الثقة للحكومة الجديد للغد

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري اليوم الاثنين، تعليق جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة واستئنافها يوم غد الثلاثاء، ودعوة رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة لحضورها في العاشرة صباح غد.



ففي مدينة سرت "شمال وسط ليبيا"، وبعد غياب وانقسام دام لسنين، نجح البرلمان اليوم في عقد جلسة رسمية كاملة النصاب، حضرها 132 نائباً "بحسب تصريح مقرر الجلسة التي تمت إذاعتها مباشرة".



وترأس الجلسة رئيس المجلس "عقيلة صالح" ونائباه: "فوزي النويري" و"حميد حومة".



وناقش النواب تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي قدّمها رئيس الحكومة المُسَمّى "عبد الحميد الدبيبة". وتباينت الآراء بين مشجع على منح الثقة، ومعترض على عدد الحقائب المبالغ فيه "بحسب آراء بعض النواب". فيما طالب نواب بتضمين مخرجات حوار تونس "الذي أَنْتَج السلطة التنفيذية الجديدة" في الإعلان الدستوري.



وجاء التأجيل من أجل الاستماع لرئيس الحكومة الذي سيحضر جلسة الغد، قبل أن يتم التصويت على منح الثقة من عدمه.



وبحسب خارطة الطريق التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وملتقى الحوار السياسي الليبي، ففي حال فشل البرلمان في منح الثقة سيحال الأمر إلى أعضاء الملتقى.