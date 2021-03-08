وزيرة الخزانة الأمريكية تستبعد حدوث مشكلة تضخم بسبب حزم التحفيز الاقتصادي

رفضت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية المخاوف بشأن احتمال ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة نتيجة حزمة التحفيز الاقتصادي التي اقرتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 9ر1 تريليون دولار.



وقالت يلين الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ردا على سؤال عما إذا كانت حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الضغوط على أسعار المستهلك في الولايات المتحدة: "لا اعتقد ان هذا يمكن أن يحدث"، مشيرة إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد كان منخفضا جدا وليس مرتفعا جدا، لذلك لا يوجد مبرر للخوف من احتمال ارتفاع التضخم بشدة نتيجة حزمة التحفيز التي تستهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجلس النواب الأمريكي سيصوت على حزمة التحفيز غدا الثلاثاء بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها يوم السبت الماضي.



وقالت يلين إن خطة التحفيز تستهدف استعادة "التوظيف الكامل" للقوة العاملة الأمريكية في العام المقبل وتوفير المساعدات المطلوبة لمئات الملايين من الأمريكيين المحتاجين للمساعدة للتغلب على تداعيات الجائحة.



وأضافت يلين أنه بمجرد تمرير حزمة التحفيز ستعود الإدارة الأمريكية إلى التعامل مع المشكلات الأساسية في الاقتصاد والتي ساهمت في حدوث الفجوات الكبيرة في الدخول بين مختلف فئات المجتمع الأمريكي.