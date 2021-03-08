محافظة الإسكندرية: توزيع 2000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية



أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، على حرص المحافظة وقيادتها التنفيذية على تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهلهم، ودعم كافة احتياجاتهم وتحقيقها من خلال العمل المستمر على رفع مستوى الخدمات للقرى، وذلك لتحقيق حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وفي هذا الصدد، تواصل محافظة الإسكندرية على مدار أسبوع، توزيع 2000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والمناطق النائية بأحياء المنتزة أول وثانِ ووسط وشرق، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.



هذا وتم توزيع عدد ٤٠٠ شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى أبيس بنطاق حي وسط،٥٠٠ شنطة مواد غذائية بمنطقة الفلكي التابعة لحي منتزه أول.



ومن المقرر أن يتم استمرار توزيع الشنط الغذائية خلال الأيام المقبلة بقرى أبيس وقرية باب الأحرار وعدد من المناطق الأخرى.