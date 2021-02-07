جونز هوبكنز: وفيات كورونا في إفريقيا تقترب من 105 آلاف حالة

أعلن مركز علوم النظم والهندسة بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في قارة إفريقيا يقترب من 105 آلاف حالة وفاة.

وأوضح المركز في تقرير صادر اليوم الإثنين عن ضحايا وباء فيروس كورونا عبر أنحاء القارة السمراء أن عدد حالات الوفاة في أفريقيا وصل إلى 104 آلاف و679 حالة، بينما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في 55 دولة أفريقية إلى 3 ملايين و923 ألفا و942 حالة إصابة، وعدد المتعافين بلغ 3 ملايين و502 ألف و616 متعافيا.

وجاء في التقرير أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس هناك مليون و516 ألفا و262 مصابا، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 50 ألفًا و366 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن مركز علوم النظم والهندسة الأمريكي جمع هذه الأعداد مستخدمًا إحصائيات من منظمة الصحة العالمية ومؤسسات دولية أخرى، بالإضافة إلى إدارات صحية وطنية وإقليمية.