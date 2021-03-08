الإمارات: نحن الأجدر باستضافة المجموعة السابعة بتصفيات المونديال

قال محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد كرة القدم الإماراتي إن الملف الذي تقدمت به الإمارات لاستضافة مباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، متكامل ويلبي كل المعايير والشروط والمتطلبات التي حددها الاتحاد القاري.

وأوضح أن الملف يلبي كل المعايير والشروط فيما يتعلق بملاعب التدريب والمباريات ومقر إقامة بعثات المنتخبات والحكام ومسؤولي الاتحاد الآسيوي، إلى جانب بروتوكول صحي عالي الجودة يضمن سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والحكام والمنظمين وغيرهم، ما يزيد من فرص استضافة الإمارات لمباريات المجموعة، عند إعلان الاتحاد الآسيوي قراره رسميا في 19 مارس الجاري.

وأضاف بن هزام في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الاثنين أن الإمارات الأجدر والأحق باستضافة منافسات المجموعة السابعة من غيرها، كونها ستخوض ثلاث مباريات على أرضها من إجمالي أربع مباريات في التصفيات، وفق الجدول الاعتيادي للبطولة، بجانب الاستعدادات المتكاملة التي تقدمها الدولة.

وتابع بن هزام :"من حق أي دولة من المشاركين معنا في المجموعة، التقدم بطلب استضافة، لأنه حق أصيل، منحه الاتحاد الآسيوي للجميع، ولكن يظل حسم أمر الاستضافة داخل الاتحاد الآسيوي نفسه، ما بين الأمانة العامة أو لجنة المسابقات، وختاما بالمكتب التنفيذي، صاحب القرار الأخير."

وأكد بن هزام أن اتحاد الكرة اختار ملعبي زعبيل (نادي الوصل)، وآل مكتوم (نادي النصر)، لإقامة المباريات، كما تم اختيار الفنادق وملاعب التدريب بعناية، وتم إعداد ملاعب احتياطية، في حال تطلب الأمر ذلك.

وكشف أمين عام اتحاد الكرة، النقاب عن تطبيق الإمارات لنظام "الفقاعة الطبية"، التي تستقبل المنتخبات، وتهدف لتأمينها بداية من مقر الإقامة إلى الملاعب وفق بروتوكول صحي محدد، يمنع تجاوزه.