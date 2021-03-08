مكتبة دمنهور وقومي المرأة بالبحيرة يحتفلان باليوم العالمي للمرأة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون والتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة، فعالية للاحتفال باليوم العالمى للمرأة، وتكريم سيدات المحافظة كنماذج ناجحة نظرا لدورهن في مكافحة فيروس كورونا، بحضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وجهات حكومية ذات صلة.

وتم تكريم دكتورة سلوى محمود سلامة زغلول رئيس قسم الكلى بمعهد دمنهور الطبي القومي، ووفاء ناجي عبد العظيم ممرضة بمبرة كفر الدوار للتأمين الصحي، ومنى عصام الدين رمضان مشرفة رائدات بوزارة الصحة.

كما تضمنت الاحتفالية تنظيم معرضا لمنتجات السيدات بالبحيرة، وعقد ندوة توعية بقوانين العنف ضد المرأة وكيفية استفادة السيدات من هذه القوانين.

كما استعرضت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، مجهودات المجلس في نشر التوعية وتمكين الفتيات والسيدات بمحافظة البحيرة.

كما ردت على استفسارات المشاركين من خلال جلسة نقاش مفتوحة حول أسباب المشاكل التي تواجه الفتيات والسيدات وطرق مجابهتها.