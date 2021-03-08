 عون: جهات خارجية تعمل على ضرب العملة اللبنانية ومكانة الدولة المالية - بوابة الشروق
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عون: جهات خارجية تعمل على ضرب العملة اللبنانية ومكانة الدولة المالية

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
د ب أ
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 2:07 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 2:07 م
طلب الرئيس  اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد  لاسيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية اليوم الاثنين .

وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها على موقع "تويتر" اليوم، إن الرئيس عون طلب، خلال الاجتماع الاقتصادي المالي الأمني والقضائي في بعبدا،  من الإدارات والجهات المعنية  قمع المخالفات التي تحصل لاسيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها.

وأشار الرئيس عون إلى أن ما يجري له انعكاسات خطرة على الأمن الاجتماعي والأمن الوطني، وهو يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين.

ولفت إلى أن ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار، داعيا الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد.

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