دورتموند يتطلع لتجاوز كبوة بايرن والتركيز على المعترك الأوروبي أمام اشبيلية

بدا أن بوروسيا دورتموند في طريقه لتحقيق الفوز الخامس على التوالي على مستوى جميع المسابقات عندما سجل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند هدفين في غضون أول عشر دقائق من المواجهة أمام بايرن ميونخ يوم السبت الماضي بالبوندسليجا.

لكن الفريق لم يصمد وسمح للنادي البافاري بإدراك التعادل في الشوط الأول قبل أن يسجل ليون جوريتسكا وروبرت ليفاندوفسكي هدفين في الشوط الثاني ليقودا حامل اللقب للفوز 4 /2 على ملعب اليانز أرينا.

وقال إدين تيرزيتش مدرب دورتموند بعد المباراة "الشوط الأول بدأ بشكل جيد للغاية وانتهى بشكل سيء للغاية ، الضغط من جانب بايرن كان كبيرا للغاية، المباراة سرعان ما تحولت إلى التعادل 2 /2 ، لم ننجح في تخفيف الضغط ليعود الفريق إلى الديار خالي الوفاض".

النتيجة الصادمة أدت إلى تراجع دورتموند للمركز السادس بجدول ترتيب البوندسليجا بفارق أربع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ولا ينعم دورتموند بالأمان في موقعه الحالي حيث يلقى تهديدا من جانب يونيون برلين وفرايبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ وشتوتجارت في الصراع على التأهل للدوري الأوروبي.

دورتموند لا يبدو وضعه جيدا في جدول الترتيب لكن لديه فرصة لتحقيق النجاح في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا حيث يستضيف اشبيلية الاسباني غدا الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.

وقال إيمري تشان لاعب وسط دورتموند "علينا أن نضع المباراة (أمام بايرن) خلفنا لأننا أمام تحد جديد يوم الثلاثاء".

مواجهة ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال كانت بداية مسيرة شهدت فوز دورتموند أربع مرات متتالية ، في نقطة تحول كبيرة حيث جاءت بعد أن فاز الفريق مرتين فقط في آخر سبع مواجهات قبل مواجهة اشبيلية.

وفاز دورتموند على ملعب اشبيلية 3 /2 وسيحاول الآن تصحيح المسار بعد الكبوة أمام بايرن، أملا في العبور إلى دور الثمانية الأوروبي، في إنجاز لم يتحقق منذ موسم 2016 /2017.

وقال مايكل زورك مدير الكرة لدورتموند "هي فرصة هائلة بالنسبة لنا، على المستويين الرياضي والمالي"، في إشارة إلى التأهل لدور الثمانية الأوروبي.

وأضاف "لم نتأهل لدور الثمانية منذ 2017، إنه حافز هائل لكل فرد منا أن نعيد حشد كل قوتنا مجددا".

ويفتقد دورتموند لجهود جناحه الإنجليزي جادون سانشو لعدة أسابيع بسبب الإصابة وبالتأكيد لن يكون حاضرا غدا.

وغاب سانشو عن مواجهة بايرن وتم استبداله خلال المباراة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بعد تسجيله هدف الفوز.

ويعود هالاند إلى صفوف دورتموند عقب استبداله بعد مضي ساعة من مواجهة بايرن، علما بأنه سجل هدفين من الأهداف الثلاثة لفريقه في مباراة الذهاب أمام اشبيلية.

من جانبه يعيش اشبيلية واحدة من أصعب فتراته منذ بداية حقبة المدرب جولين لوبتيجي، حيث خرج من المربع الذهبي لكأس ملك اسبانيا عقب هزيمته أمام برشلونة صفر/ 3 في مباراة الإياب بعد تفوقه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، بجانب الهزيمة أمام دورتموند وأيضا السقوط المفاجئ أمام التشي بالدوري الاسباني، حيث علقت صحيفة "ماركا" بأنه "أسواء أداء للفريق هذا الموسم".

لكن النبأ الجيد بالنسبة لاشبيلية هو تأكد مشاركة الحارس برونو والمدافع جوليس كوندي أمام دورتموند.