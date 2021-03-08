صحة الشرقية: غلق 14 منشأة وإعدام أكثر من 2 طن أغذية فاسدة بالحسينية



شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمراكز ومدن الحسينية ومشتول السوق والصالحية الجديدة وأولاد صقر والقنايات، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.



وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الإثنين، إلى أن الحملات أسفرت عن غلق 14 منشأة غذائية؛ لإدارتها بدون تراخيص ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها 11 منشأة بأولاد صقر، ومنشأتين بمشتول السوق، ومنشأة واحدة بالحسينية.



وتم إعدام طنين و200 كيلو أغذية مختلفة؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وسحب 69 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وتحرر عن ذلك 45 محضر بجُنح صحية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.