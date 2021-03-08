 التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد الجهات الإرهابية - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد الجهات الإرهابية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 10:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 10:07 ص

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الهجوم الإرهابي ومحاولة استهداف ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية في السعودية بطائرة مسيرة دون طيار، والمحاولة الأخرى المتعمدة بصاروخ باليستي سقطت شظاياه في الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران.

وشدد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الإثنين - على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما أنها شكلت تهديدا لأرواح الآلاف من موظفي شركة أرامكو السعودية وعائلاتهم من الجنسيات المختلفة، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف مع المملكة في اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية.

 


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