تفتيش 73 مشتبها بهم لاستخدامهم مواد إباحية عن الأطفال في ولاية ألمانية

فتشت السلطات الألمانية مكاتب ومنازل 73 مشتبها بهم في ولاية شمال الراين-ويستفاليا للاشتباه في حيازة وتوزيع مواد إباحية عن الأطفال.



وأعلن الادعاء العام في مدينة كورونا، اليوم الاثنين، أن العملية بدأت على مستوى الولاية بالفعل في 25 فبراير الماضي، مضيفا أنها انتهت حاليا.



وبحسب البيانات، تم تفتيش 54 عقارا ومصادرة 440 وحدة تخزين بيانات حتى الآن.



وذكر الادعاء العام أن بعض المتهمين قدموا اعترافات بالفعل.



ولم يتم تنفيذ أوامر اعتقال خلال الحملة.



وجاء في بيان الادعاء العام أن "إجراءات التفتيش كلها موجهة ضد المتهمين المشتبه في أنهم حصلوا على محتوى إباحي عن الأطفال لأنفسهم أو لآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أساسي".



وشملت عمليات التفيش مدن آخن وبوخوم وبون وكاستروب-راوكسيل ودورتموند ودوسلدورف وإيشفايلر وههيرتسوجنرات وهوكستر وكولونيا وكريفيلد وليشلينجن ومونهايم آم راين وزيجن وفوبرتال.



ووفقا للمحققين، كانت نقطة بداية الحملة معلومات واردة من المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغَلين، وتتلقى المنظمة بلاغات عن الجرائم المرتكبة ضد أطفال وتحيلها إلى الجهات المسؤولة.