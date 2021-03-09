المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية: الكفاءة هي المعيار الوحيد لاختيار الملتحقين بالبرامج

- راغب: 2700 متدرب استطاعوا العبور إلى مرحلة اختبارات المهارات الشخصية..



قال المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة رشا راغب، إن التقدم لبرامج الأكاديمية يتم من خلال تطبيق على موقع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكفاءة الشخص، المتقدم هي المعيار الوحيد للاختيار.



وأشارت راغب، خلال إحلالها ضيفة في برنامج " هوى الأيام"، على إذاعة مونت كارلو الدولية، مع الإعلامية سميرة إبراهيم احتفالا باليوم العالمي للمرأة، إلى أن الرئيس استجاب إلى فكرة شباب البرنامج الرئاسي وطبق طلبهم على مستوى أكبر بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.



وأضافت، أن نجاح البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب خلق نسخ آخرى مختلفة الفئة، بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الموجه للعاملين بالدولة.



ولفتت إلى إن الأكاديمية تمتلك شراكات مع عدد من المؤسسات الدولية، ولكننا لسنا على غرار مؤسسات آخرى أو نسخة منها.



من جانبها، قالت سميرة إبراهيم، إنها تحمست للالتحاق بالأكاديمية الوطنية، مما سمعته عنها ومما رأيت من روح التعاون السائدة بين فرق عمل للأكاديمية.



وأوضحت المدير التنفيذي للأكاديمية، أنه تم طرح فكرة إنشاء الأكاديمية جاء نتاج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الذي إطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام ٢٠١٦ لمشاركة الشباب باعتبارهم العنصر الفاعل والداعم للنهوض بالدول، حيث تم اختيار ٥٠٠ شاب وفتاة من عشرات الا لاف المتقدمين من سن ٢٠ إلى ٣٠ عام ومن جميع محافظات مصر، وقضوا سنة ما بين التدريب والتأهيل وحضور الفاعليات واللقاءات مع متخذي القرار.



وتابعت: " أنه كان اول طلب لهم أن يتم إنشاء كيان معني بتنمية الكوادر البشرية، ومن هنا استجاب الرئيس للفكرة ولكن على مستوى أكبر، لإيمانه بأن المكون الإنساني هو الأهم وأن العنصر البشري لو تم الاستثمار فيه جيدا، فكل شيء مستطاع، وسيكون بإمكانه قيادة عجلة التنمية بكافة أوجهها، فتم إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب بقرار رئاسي في أغسطس 2017، وليكن الرئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأمناء، ثم تم تعيينها في مايو 2018، لتبدأ معها رحلة الأكاديمية الوطنية.



أوضحت، أن أنشطة الأكاديمية تنقسم لعدة قطاعات، التدريب فيها هو النشاط الأهم وينقسم إلى عدة محاور أولهم المدرسة الرئاسية التي تضم البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، المعني بالعاملين بالدولة من الفئة العمرية من 30 إلى 45؛ والذي يعتبر دليلًا على وجودة كفاءة في العاملين بالدولة، مؤكدة أنه لا يوجد ترشيح في الاختيار، بل يتم التقديم على الموقع الإلكتروني من خلال ملء استمارة التقدم التي تعتبر أداة فرز أولية.



ولفتت إلى أن الدفعة السابقة، تقدم لها 8 آلاف شخص استطاع 5 آلاف منهم اجتياز مرحلة ملء الاستمارة وخوض اختبارات الثقافة العامة واللغة العربية والإنجليزية التي أسفرت عن 2700 استطاعوا العبور إلى مرحلة اختبارات المهارات الشخصية، مضيفة أنه تقدم منهم 760 إلى مرحلة المقابلات الشخصية حيث اللجان التي ضمت مجموعة من الوزراء ورؤساء الهيئات ومتخذي القرار والشخصيات العامة والإعلاميين، حتى وصل 360 إلى المرحلة الأخيرة في الفرز وهي لقاء اللجنة الخماسية الموحدة، حيث تم اختيار 66 متقدم قوام الدفعة الحالية؛ مما يدل ذلك على أن المعيار الوحيد في الاختيار هو كفاءة الشخص المتقدم.



وتابعت راغب: " أنه يوجد أيضا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة؛ الذي جاء تلبيةً لتكليف الرئيس في ملتقى الشباب العربي الإفريقي في أسوان 2019، موضحة أن البرنامج غني وثري جدا، لأنه ورغم قصر مدته وهي ٦ أسابيع لكن خلال تلك المدة تم تغطية 50 دولة إفريقية عبر 3 دفعات مختلفة بإجمالي 370 متدرب خلال العام الماضي، وتوقفنا لظروف جائحة كورونا، لكن سيتم فتح باب الالتحاق مرة أخرى بحلول الشهر القادم.



وتابعت: " أنه وفقا للبرنامج يتم داخل القاعات الدراسية مناقشة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية من طاقة ومياه وتشغيل وريادة أعمال وحقوق المرأة وحقوق الطفل والتعليم وكل ما هو مؤرق للشباب في القارة السمراء".



وأضافت، أن القارة الإفريقية قارة شابة للغاية، وشباب البرنامج من خارج أروقة السياسة، لذلك دورهم على الأرض له أثر كبير، ويتم داخل عمليات الاختيار التي تتم بنفس النسق مقابلتهم عبر الفيديو، ليستطيع المتقدم الحديث عن نفسه وما يميزه وما يجعله قيمة مضافة للبرنامج.



و ذكرت أنه يوجد برنامجين آخرين سيتم إطلاقهم في يوليو المقبل أحدهما مختص بالنشأ من عمر 15 إلى 20 عام، والآخر مختص بالباحثين النابغين في المجالات المختلفة داخل أروقة الجامعات المصرية الخاصة أو الأهلية أو الحكومية.



وأشارت إلى أن المحور الثاني بعد المدرسة الرئاسية هو محور التكليفات التي تصل إلى الأكاديمية الوطنية من السيد رئيس الجمهورية أو من دولة رئيس الوزراء أو من بعض الوزراء والمسئولين، بشأن تدريب بعض الكوادر العاملة.



ولفتت إلى أن الأكاديمية أصبحت المعبر وبوابة الفرز للالتحاق بالوظيفة العامة، كالعمل بالهيئات القضائية والقطاع الإداري وقطاع الأعمال وغيره، فتتنوع البرامج بتنوع واختلاف طبيعة الوظائف بجميع مؤسسات الدولة، حيث يتم تصميم البرامج بطريقة تناسب الفئة العمرية ولطبيعة العمل".



وأكدت، أن الأكاديمية ليست على غرار أي مؤسسة أخرى أو نسخة منها، وأن المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا L'ENA هي شريك استراتيجي للأكاديمية الوطنية وشريك أساسي في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وتوجد شراكات أخرى مع مركز جينيف للسياسات الأمنية في سويسرا GCSP وغيرها في كوريا الجنوبية وفي هولندا، وقريبا في فنلندا، حيث تعمل جميع هذه المؤسسات في تنمية الكوادر في المحليات أو في الجهاز الإداري في قطاع الدولة بصفة عامة.



وكشفت عن أن البرامج التدريبية ليست ورقة وقلم ومحاضر، رغم كفاءتهم وكونهم خبراء حقيقيين في مجالاتهم-ولكن يوجد لدينا العديد من الأنشطة التي تصاحب البرنامج التدريبي مهما كانت مدته مثل زيارة الأوبرا وممارسة الرياضة وتمثيل مسرحي وقراءة كتاب وتعلُم لغات أخرى في البرامج الطويلة والإسبانية والفرنسية والألمانية وكذلك التسجيل في معهد الكونسرفاتوار لتنمية مهارة العزف على آلة موسيقية معينة، إن التركيز على المحور الغير أكاديمي يُعلي من قيمة الإنسان ويعطي أهمية له".



وفي نهاية اللقاء، أوضحت أن الالتحاق بأحد تلك البرامج، وعبرت عن إعجابها بروح التعاون التي لاقتها بين أعضاء فريق عمل الأكاديمية أثناء تحضيرها للقاء، داعية لحضور لقاء إذاعي آخر لكن في مقر إذاعة مونت كارلو بباريس؛ للاستفاضة في الحديث أكثر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب.