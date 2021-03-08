كوريا الجنوبية تنفي العلاقة بين لقاح أسترازينيكا و8 حالات وفاة تلقت التطعيم



خلصت كوريا الجنوبية مبدئيًّا إلى عدم وجود علاقة سببية بين لقاحات «كوفيد - 19»، وبين 8 من أصل 11 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها بعد تلقي اللقاح، حسبما ذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الإثنين.



ونقلًا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، مساء الإثنين، تم الانتهاء من التحقيقات بشأن الأشخاص الثمانية الذين لقوا حتفهم في غضون أيام من تلقيهم لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، ولا يزال المسح الوبائي جاريًّا لثلاثة متلقين آخرين.



وخلصت السلطات مبدئيًّا إلى أن وفاة الأشخاص الذين لقوا حتفهم بعد تلقيهم اللقاح كانت على الأرجح مرتبطة بحالتهم الصحية السابقة.



وقالت السلطات إن الأشخاص الثمانية الذين كانوا جميعًا في مرافق الرعاية طويلة الأمد كانوا يعانون من أمراض موجودة مسبقًا، مثل أمراض القلب والسكري، مضيفةً أنهم لم يظهروا رد الفعل التحسسي الذي يسمى الحساسية المفرطة، بعد تلقي اللقاح.



وتسعى السلطات الصحية إلى تهدئة مخاوف السلامة بشأن لقاحات كوفيد-19 التي أثارتها الوفيات الأخيرة لبعض المرضى المسنين بعد تطعيمهم ضد الفيروس.



وأكدت السلطات أنها ستواصل إجراء المسوحات الوبائية على أي حالة وفاة تم الإبلاغ عنها، موضحةً أنه تمت دراسة سلامة اللقاحات على نطاق واسع في التجارب السريرية.



وذكرت أيضًا أن الحكومة ستقدم تعويضًا مناسبًا عن الآثار الجانبية أو السلبية الخطيرة الناجمة عن اللقاح، مشيرةً إلى أن الحكومة ستغطي تكاليف الإقامة في المستشفى والأنواع الأخرى من تكاليف العلاج.



وقالت إنه سيتم تقديم تعويض يصل إلى 430 مليون وون (388.0000 دولار أمريكي) إذا عانى الشخص من إعاقة شديدة أو توفي نتيجة لتلقي لقاح كوفيد-19.